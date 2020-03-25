Итоги дня - всего в Казахстане 72 зараженных
Все контактировавшие установлены и изолируются на стационарный карантин.
Сегодня с 21:40 зарегистрировано еще четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Первый случай выявлен в Шымкенте. Это гражданин 1996 г.р. Находится в инфекционном стационаре. Зараженный коронавирусом мужчина прибыл в Шымкент из Нур-Султана. Пациент госпитализирован в инфекционную больницу. Его состояние стабильное. Все контактировавшие установлены, и на данный момент они изолируются. В целях предотвращения коронавирусной инфекции членами оперативного штаба города Шымкент принимаются все санитарно-эпидемиологические меры. Также решением штаба было принято поручить всем подведомственным органам взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию города.
Второй случай зарегистрирован в городе Нур-Султан. Гражданин 1938 г. рождения находится в стационаре.
Третий случай в Жамбылской области. Им оказался гражданин 1979 года рождения. Он прибыл из Кыргызстана. Госпитализирован в стационар.
Четвертый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Северо-Казахстанской области. Это гражданка 1993 года рождения, прибывшая из Российской Федерации. Находится в провизорном стационаре под наблюдением медиков.
Все контактировавшие установлены и изолируются на стационарный карантин.
Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждено 72 случая регистрации коронавируса, из них
в Нур-Султане – 36 случаев
в Алматы – 29 случаев
в Караганде - 2 случая
в Алматинской области - 1 случай
в Актюбинской области - 1 случай
в Шымкенте - 1 случай
в Жамбылской области -1 случай
в Северо-Казахстанской области - 1 случай
Призываем не рассылать недостоверную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная ответственность, - говорится в сообщении министерства здравоохранения РК.
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