Итоги дня - всего в Казахстане 72 зараженных

Все контактировавшие установлены и изолируются на стационарный карантин.

Сегодня с 21:40 зарегистрировано еще четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Первый случай выявлен в Шымкенте. Это гражданин 1996 г.р. Находится в инфекционном стационаре. Зараженный коронавирусом мужчина прибыл в Шымкент из Нур-Султана. Пациент госпитализирован в инфекционную больницу. Его состояние стабильное. Все контактировавшие установлены, и на данный момент они изолируются. В целях предотвращения коронавирусной инфекции членами оперативного штаба города Шымкент принимаются все санитарно-эпидемиологические меры. Также решением штаба было принято поручить всем подведомственным органам взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию города.

Второй случай зарегистрирован в городе Нур-Султан. Гражданин 1938 г. рождения находится в стационаре.

Третий случай в Жамбылской области. Им оказался гражданин 1979 года рождения. Он прибыл из Кыргызстана. Госпитализирован в стационар.

Четвертый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Северо-Казахстанской области. Это гражданка 1993 года рождения, прибывшая из Российской Федерации. Находится в провизорном стационаре под наблюдением медиков.

Все контактировавшие установлены и изолируются на стационарный карантин.

Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждено 72 случая регистрации коронавируса, из них

в Нур-Султане – 36 случаев

в Алматы – 29 случаев

в Караганде - 2 случая

в Алматинской области - 1 случай

в Актюбинской области - 1 случай

в Шымкенте - 1 случай

в Жамбылской области -1 случай

в Северо-Казахстанской области - 1 случай

Призываем не рассылать недостоверную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная ответственность, - говорится в сообщении министерства здравоохранения РК.

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