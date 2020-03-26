Почти 12 тысяч семей получили помощь от Nur Otan

На 214 млн тенге.

По словам первого зампреда партии Бауыржана Байбека, в рамках инициированной главой государства общереспубликанской акции "Біз біргеміз!" по поручению Елбасы партией Nur Otan и фондом Первого Президента были выделены средства на поддержку социально уязвимых слоев населения в период коронавируса, сообщает zakon.kz.

Только за последние 6 дней помощь оказана более 11 600 семей по всей стране на 214 млн тенге.

В рамках инициированной Главой государства общереспубликанской акции «Біз біргеміз!» по поручению Елбасы партией «Nur Otan» и фондом Первого Президента были выделены средства на поддержку социально уязвимых слоев населения в период коронавируса. pic.twitter.com/LTQDv8QpQY — Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) March 26, 2020

Хочу поблагодарить волонтеров "Jas Otan" и активных нуротановцев, которые на добровольной основе вызвались обеспечить бесконтактную доставку социальных пакетов одиноким пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям, гражданам с особыми потребностями и другим особо нуждающимся гражданам, - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook.

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