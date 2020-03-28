Названы районы Алматинской области, где выявили коронавирус

Три случая зарегистрированы в трех районах области.

Еще три случая заражения коронавирусной инфекции зарегистрированы в Алматинской области, передает zakon.kz.

Согласно пресс-службе акима Алматинской области три случая зарегистрированы в трех районах области. Первый случай – женщина 1957 года рождения, которая находилась на карантине в провизорном госпитале Илийского района.

Второй случай зарегистрирован в Жамбылском районе. Девушка 1997 года рождения прибыла 20 марта из Южной Кореии рейсом «Ие Чоу-Алматы».

Третья заболевшая – жительница Карасайского района 1995 года рождения. Она находится на 21-22 неделе беременности.

Все заболевшие проходят лечение в Карасайской инфекционной больнице.

Важно отметить, что аким области Амандык Баталов поручил усилить дезинфекционные меры во всех трех указанных районах.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Все новости по теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!