В трех районах Алматинской области проведут дезинфекцию
Из-за случаев регистрации в регионе коронавируса.
Фото : Pixabay28 марта 2020, 15:03
В трех районах Алматинской области будут проведены дезинфекционные работы, сообщает zakon.kz.
Дезинфекция пройдет в Жамбылском, Илийском и Карасайском районах.
28 марта акимат Алматинской области объявил районы, в которых обнаружили случаи заражения коронавирусом.
26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.
В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.
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