В трех районах Алматинской области проведут дезинфекцию

Из-за случаев регистрации в регионе коронавируса.

В трех районах Алматинской области будут проведены дезинфекционные работы, сообщает zakon.kz.

Дезинфекция пройдет в Жамбылском, Илийском и Карасайском районах.

28 марта акимат Алматинской области объявил районы, в которых обнаружили случаи заражения коронавирусом.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

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