Подразделения биологической защиты дезинфицируют Семей

Мероприятия по дезинфекции объектов Семея были организованы во взаимодействии с оперативным штабом, который занимается предотвращением распространения опасной инфекции.

В Семее дезинфицируют город. Подразделения биологической защиты провели обработку раствором, который не опасен для здоровья человека, сообщает zakon.kz.

С целью предотвращения распространения коронавируса подразделения биологической защиты обработали специальным раствором дома и магазины Семея. В дезинфекционных работах были задействованы военнослужащие.

Мероприятия по дезинфекции объектов Семея были организованы во взаимодействии с оперативным штабом, который занимается предотвращением распространения опасной инфекции.

Напомним, ранее в Семее было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией у семейной пары, которая вернулась в Казахстан из Египта.

Все новости по теме читайте здесь

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!