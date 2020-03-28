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Подразделения биологической защиты дезинфицируют Семей

Мероприятия по дезинфекции объектов Семея были организованы во взаимодействии с оперативным штабом, который занимается предотвращением распространения опасной инфекции.

Фото : astana.gov.kz28 марта 2020, 21:42

В Семее дезинфицируют город. Подразделения биологической защиты провели обработку раствором, который не опасен для здоровья человека, сообщает zakon.kz.

С целью предотвращения распространения коронавируса подразделения биологической защиты обработали специальным раствором дома и магазины Семея. В дезинфекционных работах были задействованы военнослужащие.

Мероприятия по дезинфекции объектов Семея были организованы во взаимодействии с оперативным штабом, который занимается предотвращением распространения опасной инфекции.

Напомним, ранее в Семее было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией у семейной пары, которая вернулась в Казахстан из Египта.

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