Кому и за что будут посланы кожные заболевания и банкротство во время ЧП, рассказал имам

Завышение цен во время массовых бедствий является харамом, а заработанные таким способом деньги – харамными.

Монопольный бизнес в период пандемии, когда люди нуждаются в тех же медицинских масках, лекарствах, антисептических средствах и когда им все это намеренно продают по высоким ценам с целью обогащения, считается харамом. Об этом и другом читайте в разъяснениях главного имама мечети "Али-Мухаммед" Жетысуского района г. Алматы Канатали Такирова, сообщает zakon.kz.

Можно ли зарабатывать во время каких-то чрезвычайных ситуаций, например, техногенной катастрофы, природных катаклизм, эпидемии и других массовых бедствиях, продавая по завышенной цене товары первой необходимости, продукты питания, услуги, в которых нуждается население? То есть в тяжелые для страны и народа времена, как, например, в эти дни, когда по всему миру идет пандемия коронавируса и многие страны объявили на своей территории чрезвычайное положение и карантин. И Казахстан не исключение, у нас тоже в связи с коронавирусом введено ЧП и многие города и области закрыты на карантин.

К сожалению, в это нелегкое для страны время нашлись люди, которые пытались и пытаются продать медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты, ставшие в условиях высокого вынужденного спроса дефицитом.

Так, одни намеревались перепродать антисептики, другие - миллионы медицинских масок.

Дело дошло до того, что во всех регионах Казахстана вынуждены были ввести мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, органов госдохода, которыми повсеместно выявляются факты незаконной продажи медицинских масок и антисептиков по завышенным ценам.

Такие факты вскрыты в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях. В общей сложности за время ЧП начаты 15 расследований по статье 214 УК РК, к ответственности привлекаются десятки лиц, по этим делам изъято более 4 миллионов медицинских масок и 13 тысяч литров антисептика.

Также недобросовестные таксисты сдирали с астанчан за объезд блокпоста в Нур-Султане огромные, ничем не оправданные суммы, и тем самым способствовали нарушению введенного в столице режима карантина.

Можно ли заниматься перепродажей товаров первой необходимости во время ЧП и оказывать услуги по очень завышенным ценам? Как на это смотрит религия ислам? Разъяснение по этому поводу дает главный имам мечети "Али-Мухаммед" Жетысуского района г. Алматы Канатали Такиров.

"Известный знаток хадисов, ученый ислама, имам Аннауауи давал определение касательно такой монополии, когда человек покупает в определенное время тот или иной товар, затем, выждав, когда начнется ажиотаж, спрос на него, начинает продавать его в разы дороже.

То есть он продает этот товар по завышенным ценам именно в тот момент, когда на него большой спрос, когда люди, общество очень в нем нуждаются и не могут без него обойтись в силу сложившихся обстоятельств, связанных, например, с какими-то стихийными или другими массовыми бедствиями. Такая монопольная торговля, такой монопольный бизнес вредят обществу, и в шариате это считается харамным (недозволенным) деянием.

К такому мнению склоняются все ученые ислама. Так, имам Муслим передал хадис Посланника Аллаха (мир ему!), что если кто-то будет 40 дней заниматься монопольной торговлей, то Всевышний Аллах не будет иметь дело с этим человеком в Судный день. Соответственно, заработанные таким способом деньги тоже считаются харамными, поэтому каждый из нас должен понимать вред такого греховного обогащения для себя.

В другом хадисе Пророка идет предостережение, что если кто-нибудь будет специально завышать цены в тяжелое для людей время, то Всевышний Аллах в Судный день посадит его на огонь Ада. Также есть хадис, где говорится, что если кто-то будет продавать продукты питания по завышенным ценам, то ему будут посланы кожные заболевания и банкротство. То есть не будет ему бараката, достатка от тех денег, которые он заработал на перепродаже.

Поэтому монопольный бизнес во время пандемии, во время паники и страха, когда люди нуждаются в тех же медицинских масках, лекарствах, антисептических средствах и когда им все это намеренно продают по высоким ценам с целью обогащения, однозначно, считается харамом.

Есть одна очень хорошая, поучительная древняя история о колодце, который находится в городе Медине уже более XIV веков. Расскажу вкратце суть.

Когда Посланник Аллаха делал переселение из Мекки в Медину, этим колодцем владели иудеи племени Рума. Вода была вкусная, холодная, чистая и многие люди нуждались в ней, но ее продавали и не все могли позволить себе купить кружку воды. Тогда Посланник Аллаха сделал обращение к ансарам и мухаджирам, кто из них купит этот колодец и обеспечит водой жителей Медины. Купил один из сподвижников – Усман ибн Аффан. Но перед этим ему иудей, который продавал воду из этого колодца, поставил условие, что один день будет продавать воду он, а на второй день Усман ибн Аффан.

Когда наступал график Усмана ибн Аффана, он раздавал воду бесплатно, и дело дошло до того, что все жители города Медины ждали именно его графика и брали воду только у него. Таким образом, у иудея не оказалось покупателей, и он был вынужден продать колодец. Купив его, Усман ибн Аффан отдал колодец жителям Медины, и они стали брать воду совершенно бесплатно".

Говоря об этом, имам обратился к казахстанцам:

- Мы не просим, чтобы вы раздавали бесплатно маски или антисептические средства, но хотя бы не завышайте цены. Лучше продавать по своей цене и даже спустить ее немного, чем завышать, это особенно важно в такое трудное время, каким оно сейчас является для нас в связи с коронавирусом. Награда за такие благородные действия и поступки велика, в этом скрыто большое благо для человека. Пусть Всевышний Аллах защитит нас от всяких болезней, эпидемии, пандемии и исцелит заболевших.

Торгын Нурсеитова

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