В горах Алматы нашли тело туристки Асель Панаргалиевой

Ее нашли 31 мая.

В горах Алматы нашли тело пропавшей в прошлом году туристки Асель Панаргалиевой, передает zakon.kz.

В Республиканском оперативно-спасательном отряде сообщили, что ее тело было обнаружено 31 мая выше БАО в районе Космостанции.

В полиции Алматы отметили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 26-летняя девушка пропала 9 ноября 2019 года. Она одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика. Спасатели начали поиски на следующий день, они продолжались несколько дней, но результатов не дали.

Была проведена масштабная работа, неоднократно обследованы ущелье Проходное, перевал Джусалы-кезень, маршруты от Космостанции до Большого Алматинского озера и от Большого Алматинского озера до Коммунальника (бывший дом отдыха). Также были обследованы все открытые строения Тянь-Шаньской астрономической обсерватории. Был выполнен облет территории, где могла пропасть девушка.

Также поступала информация, что девушку видели спускающейся в сторону города еще 9 ноября.

Не найдя девушку, спасатели заявили, что весной продолжат поиски.

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