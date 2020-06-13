Пора каждому осознанно научиться правилам "личного карантина" - Биртанов

Обязательной мерой предотвращения распространения COVID-19 остается соблюдение социального дистанцировании.

Глава Минздрава РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook обратился ко всем казахстанцам, напоминая о правилах личного карантина, передает zakon.kz.

Уважаемые друзья! Обращаюсь к вам не только как министр, но прежде всего как человек, так же как и вы переживающий за сегодняшнюю ситуацию с эпидемией коронавируса. Пришло время персональной ответственности каждого из нас.

Пора уже каждому осознанно научиться правилам "личного карантина". А это значит чтобы избежать заражения мы должны стараться выполнять следующие простые меры:

1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и тд.

2. Если вы офисный работник - по возможности работать удаленно. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий;

3. Носить маски в общественных местах;

4. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером;

5. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи.

Важно отметить, что данные меры нам очень помогли во время карантина в марте, апреле и мае во время ЧП, когда мы все сидели дома на максимальной самоизоляции.

На данный момент в некоторых странах идет вторая волна вспышки коронавирусной инфекции, в том числе в Казахстане. Она началась в конце мая, после того как мы ослабили карантин по всей стране. К сожалению, сразу начался подъем числа зараженных COVID-19.

Недавно вышла публикация профессора Гарвардской школы общественного здравоохранения. В ней показан расчет передачи коронавируса SARS-CoV-2, где использовались данные сезонности, иммунитета и перекрестного иммунитета бета-коронавирусов. В результате прогнозируются повторные вспышки SARS-CoV-2 в осенне-зимний период, и во избежание волн может потребоваться умеренное социальное дистанцирование до 2022 года – к этому времени должен выработаться коллективный иммунитет или выпущена и использована вакцина.

Сейчас точно неизвестна степень и продолжительность вырабатываемого иммунитета к SARS- CoV-2 поэтому рассчитано несколько сценариев. По данным публикации может вырабатываться краткосрочный иммунитет (40 недель), то тогда будут ежегодные вспышки. Если вырабатывается долгосрочный иммунитет (104 недели) – вспышки раз в два года. И если даже выработать пожизненный иммунитет – элиминация вируса, возможна вспышка в 2024 году:

Как видим, эта новая инфекция и весь мир ее изучает, делает прогнозы, ищет пути борьбы с ней.

Поэтому сейчас, нам нужно найти хороший баланс между мерами для ограничения распространения инфекции и безопасными мерами смягчения карантина. И сегодня, временно, ввести эти условия в привычный образ жизни.

Очевидно, волны по вспышкам коронавируса еще будут у нас. Поэтому очень важно подходить серьёзно к этим мерам. От этого зависит увеличится ли количество заболевших, которые могут быстро перейти в стадию тяжёлых осложнений. Мы не хотим стать свидетелями страшных картин, когда будут стоять в очереди машины скорой помощи, а врачи просто не будут успевать спасать жизни.

Сейчас началось время каникул школьников и студентов. К сожалению, любой ребенок, школьник или студент может быть переносчиком инфекции. Погуляв с друзьями они могут заразиться стать незаметными переносчиками covid-19, а дома находятся родители, родственники старшего возраста , они более уязвимы, тяжело переносят данную болезнь. Это может привести к необратимым последствиям.

5 июня ВОЗ выпустила обновленные рекомендации касательно использования масок для различных групп населения. Обязательной мерой предотвращения распространения COVID-19 остается соблюдение социального дистанцировании (минимум 1 метр).

Маски рекомендуется носить медицинским работникам, людям с симптомами респираторных заболеваний, лицам из уязвимых групп населения, а также всем группам населения при невозможности соблюдения дистанции равной 1 метру.

Вместе с тем, ВОЗ продолжает рекомендовать людям, даже со слабыми симптомами COVID-19, носить медицинские маски (и обращаться за медицинской помощью).

Ошибочно мнение, что ВОЗ заявил о том, что пандемии нет, речь идёт о бессимптомных пациентах, которые мало распространяют COVID-19 и практически не передают его другим людям. В этом контексте они рекомендуют носить маски только людям с симптомами, старикам, имеющим другие заболевания и когда нет возможности соблюдать дистанцию в 1 метр.

Вывод: если мы будем соблюдать личный карантин, то это обезопасит Вашу семью, родных, друзей и коллег, город и страну. Мы сможем быстрее общими усилиями вернуться к привычному образу жизни, к любимому делу и работе, сможем встречаться с родными и близкими, свободно передвигаться и путешествовать.

Но для этого сейчас очень важно соблюдать "ЛИЧНЫЙ КАРАНТИН"! А это значит - обеспечить свою личную безопасность и безопасность своих близких! Берегите себя!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!