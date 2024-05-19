МИД Кыргызстана прокомментировал ночные беспорядки в Бишкеке

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики дало комментарий касательно ночных погромов с участием иностранцев, имевших место в столице страны в ночь на 18 мая, сообщает Zakon.kz.

Заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В МИДе сообщили, что милиция страны с момента поступления информации об инциденте приняла "оперативные меры по задержанию лиц, причастных к событию, как иностранных граждан, так и граждан Кыргызской Республики".

"Ситуация полностью находилась под контролем силовых структур. Обеспечивалась безопасность граждан и общественный порядок. Среди участников происшествия тяжело пострадавшие не имеются. В медицинские учреждения для обследования обратились порядка 15 граждан. В Министерство иностранных дел Кыргызской Республики какие-либо сообщения по пострадавшим иностранным гражданам не поступали", – разъясняет МИД.

Также ведомство призывало представителей СМИ и иностранных дипломатических представительств не распространять недостоверную и непроверенную информацию.

Вероятнее всего, иностранцы, гражданство которых официальные лица Кыргызстана не раскрыли, – пакистанцы. Ранее беспорядки прокомментировал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. В ночь на 18 мая милиция Бишкека по тревоге подняла весь личный состав в связи с тем, что около 300 молодых парней решили отомстить иностранцам после массовой драки. Милиция выставила кордоны и пыталась сдержать толпу.

Полную хронологию событий восстановило МВД Кыргызстана.