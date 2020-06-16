Министр экологии Мирзагалиев самоизолировался после контакта с Биртановым

На самоизоляции теперь находятся премьер-министр, аким Жамбылской области, министры образования, сельского хозяйства и экологии.

Министр экологии Магзум Мирзагалиев самоизолировался после контакта с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, который заразился коронавирусом, передает zakon.kz.

Магзум Маратович в прошлую пятницу прилетел вместе с министром здравоохранения, поэтому как контактное лицо находится на самоизоляции. Тест министр уже сдал, результат отрицательный, к концу недели ещё будет сдавать. При этом он все рабочие совещания , переговоры проводит в онлайн режиме, - сообщила пресс-секретарь министерства Самал Ибраева.

12 июня премьер-министр Аскар Мамин вместе с главой Минздрава Елжаном Биртановым были в Жамбылской области, где запускали строительство завода по производству вакцин. На следующий день стало известно, что министр здравоохранения заразился коронавирусом. Его госпитализировали в инфекционный стационар.

Премьеру из-за того, что он был контактным с Биртановым, пришлось самоизолироваться и работать в удаленном режиме. То же самое пришлось сделать акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву, министру образования Асхату Аймагамбетову, министру сельского хозяйства Сапархану Омарову. Все они сдали тест на новый вирус, результат отрицательный.

Айтурган Азимжанова

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