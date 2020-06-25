На что обращать внимание и куда звонить при подозрении на COVID-19

Опубликована памятка для пациента с COVID-19 на ПСМП

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало памятку для пациента с COVID-19 на ПСМП, передает zakon.kz.

Так, если вас беспокоит:

- повышение температуры тела до 38 С (или без повышения температуры);

- общая слабость, недомогание;

- потливость;

- миалгия и ломота в теле;

- головная боль;

- першение в горле;

-кашель;

-нарушения вкуса и обоняния;

-диарея.

Необходимо оставаться дома, предупредить руководство на работе о наличии у вас симптомов вирусной инфекции. Необходимо изолироваться от других членов семьи. Нужно позвонить в поликлинику, связаться с участковым врачом и сообщить ему о наличии симптомов.

Параллельно с этим необходимо вести контроль за частотой дыхания и пульса, температурой, одышкой, появлении и усилении кашля, показатель пульсоксиметрии (неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом. Проводится с помощью пульсоксиметра) и передавать данные участковому врачу.

Рекомендуется обильное питье жидкости (вода, чай, морсы). Для снижения температуры использовать парацетамол/ибупрофен. Необходимо снизить физическую активность и продолжить базисную терапию по поводу основного заболевания (гипертензия, сахарный диабет, ИБС, ХОБЛ, Астма и другие).

При сохранении температуры более 3-5 дней или ее появлении после кратковременной нормализации, появлении/усилении кашля - сообщите об этом участковому врачу – он назначит вам соответствующее лечение.

При повышении частоты дыхания более 24 в минуту и выше, при усилении одышки при передвижении по комнате и разговоре, при снижении показателя пульсоксиметрии ниже 95% нужно сообщить участковому врачу/ вызвать скорую помощь. Вам будет предложено лечение на дому или госпитализация в круглосуточный стационар в зависимости от тяжести состояния;

Не рекомендуется ходить по магазинам, гулять на улице и других общественных местах, принимать гостей. Идти в лабораторию для сдачи тестов, анализов крови и т.п. – у вас уже есть клинические проявления и в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, независимо от положительного или отрицательного теста. Идти в медицинские организации для проведения компьютерной томографии – изменения в легких

появляются в определенный период болезни, в который вы можете не попасть, а небольшие изменения не

изменят тактику вашего лечения.

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