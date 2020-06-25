Наркосбытчик с крупной партией марихуаны задержан с помощью собаки в Жанаозене

Служебная собака по кличке “Детектив” служит в Нацгвардии больше пяти лет.

Наркосбытчика с 400 граммами марихуаны задержали с помощью служебной собаки в Жанаозене, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, 28-летний житель города Жанаозен был задержан 24 июня около 19:30 часов вечера специалистом-кинологом воинской части 5548 Асаном Абдукаримом с помощью служебно-розыскной собаки по кличке "Детектив" в ходе оперативно-розыскных мероприятий проводимых совместно с сотрудниками полиции в микрорайоне "Рахат". В дорожной сумке подозреваемого было обнаружено наркотические вещества – марихуана весом 400 грамм.

Отмечено, что служебная собака “Детектив” служит в Нацгвардии больше пяти лет. За это время она не раз участвовала в кинологических соревнованиях и занимала призовые места, а также помогала гвардейцам раскрыть не одно преступление.

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