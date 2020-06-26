Аким Нур-Султана призвал помочь врачам

Кульгинов просит жителей столицы оставаться дома.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям столицы с призывом быть бдительнее и ответственнее во время эпидемии коронавируса, передает zakon.kz.

Он отметил, что настало время выбирать.

Градоначальник написал в Facebook пост следующего содержания:

На протяжении последних четырех месяцев наши врачи ежедневно стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Они работают и днем, и ночью, без возможности проводить вечера со своими семьями. Они герои, но не всемогущие.

Когда перед ними встал выбор, как поступить – уйти или остаться, они выбрали второе. И когда перед нами стоит выбор пойти куда-то и встретиться с родными/друзьями или остаться дома, мы тоже должны выбрать второе.

Мы призываем вас сделать единственно верный выбор и помочь врачам. Сейчас, как никогда ранее, наши медработники нуждаются в помощи – нагрузку, которую они испытывают, ни с чем не сравнить.

Некоторые главврачи, заведующий реанимацией инфекционной больницы и другие медработники, которые с первых дней боролись с инфекцией, заболели. На их счету не одна спасенная жизнь – они подарили жизнь не только пациентам, но и членам их семей. (73% инфицированных - это 2642 пациента - вылечились).

Если в начале пандемии у нас был один стационар, то сейчас их 12, количество лабораторий с 1 увеличили до 8. Если ранее в день делали до 300 ПЦР-тестов, то сейчас – до 5,5 тыс. Запустили работу мобильных лабораторий.

Но сейчас и этого недостаточно. Если так будет дальше продолжаться – будет увеличиваться количество инфицированных, то мы придем к тому, что под стационар будем готовить здания крупных спортивных сооружений, что нежелательно. Но, а кто там будет работать? Государство может развернуть не одну сотню коек, приобрести дополнительное количество медоборудования и препаратов, но врачей на всех не хватит.

Если на дезинфекцию и на дежурство на блокпостах мы привлекали добровольцев, волонтеров, военнообязанных, то заменить врачей никто не сможет. Здесь нужны медицинские знания. Здесь кадры оперативно не обучишь. Чтобы отучиться на врача, необходимы годы учебы и практики. Для того чтобы облегчить работу медработникам, уже привлекаем медстудентов из университета/колледжей.

В городе у нас 3,5 тыс. врачей и 8 тыс. средних медработников. Население города – 1 млн 200 тыс.

На примере станции скорой помощи мы видим, что количество обращений и вызовов увеличилось с 1 тысячи до 4 тысяч. На этой неделе в день пик был 4 тыс 300.

Созданный на базе станции скорой помощи колл-центр снимает только часть нагрузки. Также открыли телеграм-бот, через который горожане могут вызвать скорую помощь. Увеличили количество бригад скорой помощи до 150.

Сейчас в городе все поликлиники и больницы задействованы в борьбе с коронавирусом. Первую городскую больницу полностью перепрофилировали под стационар. Это позволило только там создать порядка 600 мест, которые уже заполнены. За последние 10 дней количество койко-мест увеличили с 1300 до 3100 – практически в 3 раза увеличили.

Подписали соглашение с республиканскими клиниками (НИИ травматологии и ортопедии, Национальный научный медцентр, Green Clinic) о закреплении за каждой городской поликлиникой возможности проведения компьютерной томографии. Это позволяет на ранней стадии выявить пневмонию. Кроме того, также дополнительно закупаем КТ и аппараты ИВЛ.

Продолжается практика использования телемедицины. Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют.

Запустили работу ситуационного центра – специально обученные сотрудники распределяют поток пациентов с КВИ по стационарам, чтобы не было переполненности одного учреждения. Это поможет скоординировать работу всех стационаров. Во всех поликлиниках запустили работу колл-центров. Это все позволит уменьшить нагрузку. Разработали специальный сайт COVID-19, через который можно получить всю необходимую информацию в виде справок, консультации. Планируем его запустить в понедельник.

Нельзя одним росчерком – безответственным отношением к правилам безопасности – перечеркнуть все предпринятые меры, тем самым увеличив и без того колоссальную нагрузку на медперсонал. Безответственное отношение некоторых людей к мерам безопасности не должно ставить врачей перед выбором – чью жизнь спасать?

Берегите себя и своих близких! Только совместными усилиями мы пройдем и через этот нелегкий период.

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