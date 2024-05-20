Один из пассажиров вертолета президента Ирана был жив около часа после крушения

Установлены личности всех погибших в результате крушения вертолета президента Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Организации по кризисному управлению Ирана, проводить отдельные ДНК-тесты нет необходимости.

"Несмотря на ожоги, тела были опознаны, спасатели перенесли их в машины скорой помощи, а затем в Храм Вознесения мучеников в Тебризе", – приводит сообщение телеканал iraninarabic_ir.

Отмечается, что только тело имама Тебриза Мухаммадали Али Хашима было в лучшем состоянии по сравнению с другими погибшими. Он был жив в течение часа после аварии, и смог позвонить руководителю администрации президента.

Похороны погибших состоятся 21 мая. В Иране объявлен пятидневный траур.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет президента нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.