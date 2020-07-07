Льва из Актау усыплять не будут

Животное сейчас находится в зоопарке Актау.

Льва, найденного в Актау, усыплять не будут, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, передает zakon.kz.

В Facebook пользователь Кирилл Осин написал, что вскоре могут льва усыпить. Эта информация неправда. Лев будет жить, - сообщил пресс-секретарь Комитета Сакен Дилдахмет.

Он отметил, что Комитет столкнулся с проблемой по содержанию льва. Инспекторы Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира уже обратились в суд и теперь ждут решения суда. Также они направили запрос в зоопарки и другие места.

Как определимся с местом, сразу же лев будет передан на содержание определенным органам. А пока в Актау лев содержится у представителей цирка, - отметил Дилдахмет.

Пресс-секретарь добавил, что кормить такого льва не легко. И если среди казахстанцев есть люди, которые могут помочь с мясом, можно обратиться по этому номеру +7 (771) 605-26-70.

25 июня в Мангистауской области нашли льва. Сегодня, 7 июля, руководитель неправительственного учреждения "ЭкоМангистау" Кирилл Осин сообщил, что животному грозит усыпление, поскольку хозяин отказался его забирать.

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