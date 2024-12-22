Хозяина передвижного зоопарка в Актау планируют оштрафовать

В Актау собираются привлечь к ответственности владельца передвижного зоопарка, на деятельность которого жаловались волонтеры. По их мнению, животных содержали в плохих условиях, сообщает Zakon.kz

После обращений зоозащитников специалисты Актауской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК провели проверку зоопарка, пишет lada.kz.

"У диких животных имеются ветеринарные справки, паспорта, они привиты", – заявили в ведомстве.

В пределах своей компетенции специалисты нарушений также не обнаружили.

Однако в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира пояснили, что владельцу зоопарка все же грозит наказание за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными. Согласно статье 407-2 КоАП РК предпринимателя могут оштрафвать на сумму до 30 МРП – 110 760 тенге.

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