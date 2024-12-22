#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.86
544.34
5.11
Общество

Хозяина передвижного зоопарка в Актау планируют оштрафовать

зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 16:05 Фото: Lada.kz
В Актау собираются привлечь к ответственности владельца передвижного зоопарка, на деятельность которого жаловались волонтеры. По их мнению, животных содержали в плохих условиях, сообщает Zakon.kz

После обращений зоозащитников специалисты Актауской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК провели проверку зоопарка, пишет lada.kz.

"У диких животных имеются ветеринарные справки, паспорта, они привиты", – заявили в ведомстве.

В пределах своей компетенции специалисты нарушений также не обнаружили.

Однако в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира пояснили, что владельцу зоопарка все же грозит наказание за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными. Согласно статье 407-2 КоАП РК предпринимателя могут оштрафвать на сумму до 30 МРП – 110 760 тенге.

Ранее в Актау наказали водителей элитных машин, которые решили станцевать лезгинку прямо на проезжей части.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Невероятная красота: снимками заснеженных гор поделился алматинский фотограф
Общество
10:26, Сегодня
Невероятная красота: снимками заснеженных гор поделился алматинский фотограф
Жестокое избиение фельдшера в Костанае: министр здравоохранения сделала заявление
Общество
00:10, 22 декабря 2024
Жестокое избиение фельдшера в Костанае: министр здравоохранения сделала заявление
Взрыв на ТЭЦ в Риддере: работа станции восстановлена
Общество
21:03, 21 декабря 2024
Взрыв на ТЭЦ в Риддере: работа станции восстановлена
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: