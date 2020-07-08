На что имеют право беременные женщины в Казахстане

Материнство в Казахстане охраняется и поощряется государством.

В новом Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" отдельная глава посвящена правам и обязанностям беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья, передает zakon.kz.

Так, говорится, что материнство в Казахстане охраняется и поощряется государством.

В частности, беременные женщины имеют право на:

- охрану здоровья и помощь в период беременности, при родах и после родов, в том числе преждевременных, определяемых международными критериями живорождения и мертворождения плода, с применением методов, разрешенных на территории республики;

- медицинскую помощь в период беременности, во время и после родов;

- обследование, лечение и медицинское вмешательство в период беременности только с их согласия или законного представителя, за исключением случаев, когда промедление обследования, лечения и проведения медицинских вмешательств угрожает жизни женщины и ребенка (плода), когда решение об осуществлении обследования, лечения и медицинского вмешательства принимает врач или консилиум;

- соблюдение режима рабочего времени, отпуска по беременности и родам, отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и условий труда беременных женщин и кормящих матерей в соответствии с трудовым законодательством РК;

- оказание кормящим матерям (родителям) квалифицированной поддержки, консультирование медицинскими работниками, обученными по вопросам лактации, методике исключительно грудного вскармливания и дополнительного кормления;

- поддержку практики грудного вскармливания, которую реализуют медицинские организации, дружественные к ребенку;

- предоставление работодателем времени на обследование и постановку на медицинский учет по беременности до двенадцати недель с сохранением места работы, должности и средней заработной платы;

- иные гарантии и поощрения в соответствии с законами РК.

В то же время беременные женщины обязаны:

- в срок до двенадцати недель беременности встать на медицинский учет по беременности по месту прикрепления для медицинского обслуживания в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования;

- выполнять рекомендации врача в период беременности, во время родов и после родов.

Если женщина планирует беременность при наличии противопоказаний для беременности, то она полностью берет на себя ответственность за все риски для здоровья самой женщины и плода, последующие во время беременности и до сорока двух календарных дней после родов.

Кодексом также вводится особый порядок проведения проверок в отношении субъектов (объектов) здравоохранения, оказывающих услуги родовспоможения при осуществлении государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи). Что не было предусмотрено действующим Кодексом и Предпринимательским кодексом.

Таким образом, ожидается повышение качества оказания медицинских услуг по родовспоможению.

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