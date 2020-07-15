Что произошло с инициативой создания фонда по выплате алиментов

Помощь, по словам министра, будет ограниченная по единовременным выплатам. Предполагается, что одна такая выплата одному лицу будет на уровне около 1 млн тенге, но более точный расчет будет сделан после этапа накопления.

На сегодня фонд по выплате алиментов создан, но находится на этапе накопления, сообщил на брифинге министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент zakon.kz.

Такой социальный фонд создан на базе республиканской палаты частных судоисполнителей. Сейчас идет этап накопления средств в этом фонде для того, чтобы обеспечить его стабильную работу. Прежде чем распределять эти деньги нужно их накопить, — сообщил Бекетаев на брифинге в СЦК.

Он уточнил, что сразу всем нуждающимся распределить данные средства будет невозможно, потому что денег недостаточно.

Создана специальная комиссия из уважаемых авторитетных лиц. Ее возглавляет бывший сенатор Серик Акылбай. В нее вошли также и другие авторитетные лица. Весь список можно найти на сайте республиканской палаты частных судоисполнителей, — сказал министр.

По его словам, члены комиссии будут принимать решение кому конкретно будет выделена помощь.

Эта помощь конечно не сможет закрыть все потребности каждого лица. Она будет направлена только на самое необходимое. Будут ограничения по единовременным выплатам. Предполагается, что одна такая выплата одному лицу будет на уровне около 1 млн тенге. Но более точные расчеты будут сделаны когда пойдет этап накопления, — объяснил Бекетаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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