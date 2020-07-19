Африканские пираты похитили 13 членов российско-украинского экипажа танкера

Специалисты отмечают, что данное событие стало самым удаленным от берега актом пиратства в Гвинейском заливе. Предполагается, что в распоряжении пиратов имеются крупный материнский корабль и скоростные катера.

Пираты взяли в заложники 13 из 19 членов экипажа танкера Curacao Trader. Все они — граждане России и Украины, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию в Абудже.

Танкер подвергся 17 июля нападению пиратов в 210 морских милях от побережья Бенина в 11:00 по местному времени, — сообщили в компании Alison Management, в управлении которой находится судно.

Танкер вышел из порта Ломе под флагом Либерии — он предназначен для перевозки нефти и жидких химических веществ.

По данным организации, 17 июля в 11:00 по местному времени в 388 км от побережья государства Бенин в Западной Африке на корабль напали пираты.

Специалисты отмечают, что данное событие стало самым удаленным от берега актом пиратства в Гвинейском заливе. Предполагается, что в распоряжении пиратов имеются крупный материнский корабль и скоростные катера.

Захват заложников с целью получения выкупа широко распространен в некоторых частях Западной Африки. А Гвинейский залив за последнее время превратился в "самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников". В первом квартале 2020 года там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. А как сообщили в Международном морском бюро, в 2019 году на Гвинейский залив приходилось 90% похищений моряков с судов.

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