Факты последнего месяца показали, как за короткое время можно загадить это уникальное озеро. Мобильными постами и шлаг проблему не решить, сказал министр Мирзагалиев.

Озеру Кобейтуз придадут статус особо охраняемой территории. Это, по мнению министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева поможет решить проблему с варварским отношением людей к природе, сообщает корреспондент zakon.kz.

Факты последнего месяца показали, как за короткое время можно загадить это уникальное озеро. Мобильными постами и шлагбаумом проблему не решить. Если есть шлагбаум, всегда найдется желающий его переехать. Поэтому нужно решать проблему через экологическое образование граждан и увеличение штрафов. Также мы хотим придать озеру статус особо охраняемой территории, - сообщил он.

20 июля розовое озеро Кобейтуз закрыли из большого наплыва посетителей. Кроме того, в тот же день стало известно, что соль с озера стали продавать как лекарство от коронавируса. В Минэкологии начали проверку. А Президент Касым-Жомарт Токаев высказал свое возмущение по поводу ущерба, нанесенного этому озеру.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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