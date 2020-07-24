Возобновлено уголовное дело в отношении мужчины, душившего собаку в Атырау

Об этом сообщил Казахстанский юрист Жангельды Сулейманов.

Казахстанский юрист Жангельды Сулейманов добился от прокуратуры отмены прекращения уголовного дела в отношении мужчины, душившего собаку в Атырау. Об этом юрист написал на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Садист из Атырау душил собаку дверцей холодильника. В отношение его возбудили уголовное дело. Но дело прекратили, якобы нет вреда собаке. Это как нет вреда?!! Если собаку душили дверцей холодильника. У нее как минимум психическое расстройство и повреждения головного мозга из-за недостатка кислорода, – вопрошает юрист.

По его словам, 3 июля он подал жалобу в Генеральную прокуратуру об отмене прекращения дела и его возобновлении. Генеральная прокуратура его обращение перенаправило в Прокуратуру Атырау.

И вот сегодня я получил письмо о том, что прекращение отменили и опять возобновили уголовное дело в отношении садиста. Надеюсь в этот раз его привлекут к уголовной ответственности! От меня лично и десятков тысяч казахстанцев огромное спасибо Прокурору Атырау Аршату Тайтуллину за справедливое рассмотрение моей жалобы! Мы верим в Правосудие! Зло должно быть наказано! – написал Жангельды Сулейманов.

Напомним, 31 мая в соцсетях появилось видео, где мужчина душит белую собаку дверцей холодильника. В полиции сообщили, что его задержали, начали досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными".

Было заведено уголовное дело по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Затем было проведено две экспертизы и в обоих случаях телесных повреждений у собаки обнаружено не было. Уголовное дело на основании этой экспертизы было прекращено.

Позже мужчина извинился за свои действия перед казахстанцами.

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