Перекрытие связано с ремонтом автомобильных дорог.

В Нур-Султане улицу Сарайшык частично перекроют до 2 августа, сообщает zakon.kz.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут во избежание попадания в пробки.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ по местному проезду по улице Сарайшык на участке от улиц Карасакал Еримбет до улицы Жиембет жырау, - сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 26 июля по 2 августа планируется частичное перекрытие движения на данном участке. В этой связи жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – пишет официальный сайт города Нур-Султан.

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