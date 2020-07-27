Задержавший педофила алматинский полицейский вызвал восхищение за рубежом

Новость о нашем сотруднике полиции вышла на английском, испанском, арабском, китайском и других языках.

Алматинский полицейский, прыгнувший с 13 этажа, чтобы задержать педофила, вызвал восхищение за рубежом, сообщает zakon.kz.

Отзывы говорят за себя: "Настоящий герой", "Реальный полицейский", "Легендарный коп", "Супер-полицейский", "Храбрый офицер", "Пример для других", "Отличный коп", "Смелый офицер, который серьезно относится к своей работе".

Интервью с полицейским перепечатали десятки международных СМИ, в числе которых и Daily Mail. Британское издание опубликовало большой материал на своем интернет-портале. В статье освещаются подробности задержания педофила в городе Алматы.

Майор полиции Бакытжан Бакиров преследовал подозреваемого, и когда тот выпрыгнул в окно 13 этажа, страж порядка без промедления последовал за ним. Этажом ниже оказалась терраса, и, несмотря на перелом ступни, полицейский сумел задержать преступника до тех пор, пока не подоспел его напарник Мейир Несипбай, – пишет Daily Mail.

Читатели из Великобритании, США, Австралии, Испании, Индонезии, Швеции, Филиппин и других стран оставили свои восхищенные комментарии под материалом.

Жители со всех континентов желают Бакытжану Бакирову скорейшего выздоровления и возвращения к службе.

Некоторые комментаторы написали, что местным стражам порядка не хватает храбрости.

"Не могу представить, чтобы наша полиция могла делать так же", "Настоящий коп. Не то, что в Великобритании", – отметили читатели портала. А некоторые посетители сайта из США даже высказали пожелание, чтобы казахстанец приехал к ним и показал американским коллегам, как должен работать настоящий офицер полиции: "Ему нужно приехать в США и показать, как должны работать полицейские", "Суперкоп! Нам тоже нужны такие и побольше, а не те, которых хотят лишить финансирования". Американская пресса сравнила Бакытжана Бакирова с супер-полицейскими из голливудских фильмов. А колумбийская газета опубликовала громкий заголовок "Герой! Полицейский из Казахстана прыгнул в окно 13 этажа, чтобы задержать педофила". Новость о нашем сотруднике полиции вышла на английском, испанском, арабском, китайском и других языках.

Но больше всего их впечатлила информация о том, что у полицейского растут шестеро детей, и он поставил себе цель – задержать педофила любым способом. В комментариях многие также написали, что преступник заслуживает сурового наказания, и усилия полицейского были не напрасны, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Правами Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева Бакытжан Бакиров награжден медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуде қосқан үлесі үшін", а также указом Президента Республики Казахстан награжден орденом "Айбын" II степени.

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