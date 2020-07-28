Упрощен конкурсный этап по поступлению на госслужбу в Казахстане

Данное нововведение способствует оперативному заполнению вакантных должностей государственных органов.

Законом Республики Казахстан подписанной главой государства "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы" в закон "О государственной службе Республики Казахстан" внесены поправки. В соответствии с внесенными изменениями, внутренний конкурс среди служащих всех государственных органов объединен с общим конкурсом, сообщает zakon.kz.

Изменения вступили в действие с 17 июля 2020 года.

Ранее госорганами последовательно проводятся три вида конкурсов: конкурс среди своих служащих, конкурс среди всех госслужащих, и общий конкурс среди всех граждан.

В свою очередь, данное нововведение способствует оперативному заполнению вакантных должностей государственных органов. Кроме того, этим повысится мобильность государственных органов в принятии кадровых решений для достижения стратегических целей, - сообщили в пресс-службе АДГС РК.

При этом, проведение трех видов конкурсов "затягивает" заполнение вакансий. Для проведения всех этапов конкурсов на замещение вакантных должностей требовалось от 50 рабочих дней, то в настоящее время данная процедура сокращена на 15 рабочих дней.

Данный подход не нарушит карьерную модель системы, а придаст ей большую мобильность и, в целом, позволит ускорить процесс привлечения талантливых специалистов из частного сектора.

Вместе с тем, упрощен порядок участия госслужащих в общих конкурсах. Так, в ноябре прошлого года в Закон внесены поправки, освобождающие госслужащих от прохождения тестирования при участии в общем конкурсе.

Таким образом, госслужащие теперь принимают участие в общих конкурсах не на общих основаниях, а по упрощенному порядку по аналогии с внутренним конкурсом. В этой связи, сокращение этапов конкурса не окажет отрицательного влияния на принципы меритократии.

Напомним, 3 июля 2020 года Глава государства К.К.Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

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