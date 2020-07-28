Гибель уток на Алаколе - воду признали не опасной

Повышенные концентрации главных ионов и минерализации характерны для естественного природного фона водоема.

"Казгидромет" озвучил итоги исследования воды в озере Алаколь, проведенного после сообщения о гибели уток, передает zakon.kz.

В связи с появившейся информацией о гибели уток (обнаружено 9 тушек огаря) на острове Аралтобе озера Алаколь Восточно-Казахстанской области 20 июля специалистами лаборатории филиала РГП "Казгидромет" был проведен отбор проб по двум точкам озера.

Анализ качества воды выполнен по 44 физико-химическим показателям, в том числе главные ионы, биогенные, органические и неорганические вещества, тяжелые металлы.

По результатам анализа проб воды озера Алаколь: температура воды находилась в пределах 27-28,6 ºС, водородный показатель – 8,29-8,97, растворенный кислород – 7,55-7,67 мг/дм3, прозрачность – 19-30 см, цветность – 9-17 градусов, запах – 0 баллов, не свойственного природной воде запаха не обнаружено. Результаты биохимического потребления кислорода за 5 суток находятся в пределах нормы (1,13-2,53 мг/дм3). Из гидрохимических показателей превышения предельной нормы выявлены в точке "с. Кабанбай" по магнию – 316 мг/дм3, хлоридам – 748 мг/дм3, минерализации – 4946 мг/дм3. Повышенные концентрации главных ионов и минерализации характерны для естественного природного фона водоема, и не являются опасными для здоровья населения, так как озеро Алаколь является соленым бессточным озером, - сообщили в "Казгидромете".

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