Покойника будут судить за покушение на убийство в Караганде

Будет рассматриваться дело о покушении на убийство генерального директора горно-обогатительного комплекса корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулова.

Покойника будут судить в Караганде за покушение на убийство генерального директора горно-обогатительного комплекса корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулова. Информация об этом размещена в социальной сети instagram в паблике patriotkaragandy, сообщает zakon.kz.

Это впервые в Карагандинской области, да и пожалуй, в стране, чтобы на скамье подсудимых было пусто, а суд над умершим все равно вёлся. Помните это громкое дело: председатель профсоюзного объединения "Кәсіп қорған" Тогызбай Тажбенов ворвался в кабинет к руководителю ГОК Амангельды Минигулову в Жезказгане и выстрелил в его сторону из гладкоствольного ружья. Но он промахнулся. Следом в кабинет забежали трое начальников отделов корпорации Владимир Лян, Сабыржан Тембаев и Тулеген Пшембаев. Они отобрали у него оружие. Тогда Тажбенов, по версии следствия, достал нож и ударил Минигулова в спину, а также ранил в живот пытавшегося остановить его начальника отдела Сабыржана Тембаева. Затем этим же ножом Тажбенов ударил себя в сердце и скончался, – написал автор поста.

Он дополнил, что следователь хотел закрыть уголовное дело по причине смерти подозреваемого. Но родные нападавшего не согласились с версией следствия. Они считают, что их родственник – жертва, а не преступник. Поэтому они настояли, чтобы следователь передал дело в суд для объективного рассмотрения по существу.

Дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области. Судья - Исламхан Есенбаев. Интересы скончавшегося подсудимого Тогызбая Тажбенова будут представлять адвокат и его сын. Они намерены доказать, что их родной человек ни в чем невиновен и хотят добиться признания его невиновным посмертно, – написал автор поста.

За официальными комментариями журналист zakon.kz оратился в пресс-службу суда Карагандинской области.

Как сообщили в ведомстве, дело поступило в суд и находится на рассмотрении. Поэтому, более полную информацию можно будет дать лишь после того, как это дело будет рассмотрено.

Напомним, 21 января 2020 года появилась информация о нападении на генерального директора завода "Казахмыс" в Жезказгане и директора по развитию предприятия. Их порезали ножом в служебном кабинете. ЧП случилось около 17:50 часов в здании корпорации "Казахмыс" в Жезказгане. В кабинете генерального директора завода произошел словесный конфликт между Амангельды Минигуловым и председателем профсоюзной организации Тогызбаем Тажбеновым. Профсоюзный лидер выхватил нож и ударил Минигулова. Под горячую руку попал и директор по развитию Сабыржан Тембаев. Он тоже находился в кабинете. Оба пострадавших с ножевыми ранениями доставлены в больницу. Тажбенов покончил с собой на месте конфликта.

Чуть позже Генпрокуратура прокомментировала покушение на руководителей "Казахмыс". В ведомстве сообщили, что Уголовное дело возбуждено по статье покушение на убийство. Ведется следствие. Также заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов ответил на вопрос журналистов о том, кто понесет наказание по факту нападения на генерального директора "Казахмыса" Амангельды Минигулова и работника корпорации Сабыржана Тембаева, учитывая, что нападавший - руководитель профсоюзной организации "Кәсіпқорған" Тогызбай Тажбенов покончил с собой после произошедшего конфликта.

Если по практике, то уголовное дело завершается, так как виновное лицо - скончалось, - сказал тогда Ахметжанов.

Позднее врачи сообщили, что пострадавшим были проведены операции, а через несколько дней Генеральный директор горно-обогатительного комплекса корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулов был переведен в палату одного из отделений. После восстановления Амангельды Минигулов, получивший статус потерпевшего по уголовному делу о покушении на его убийство по статье 24-99 УК, должен был дать показания следователю департамента полиции Карагандинской области. Также в статусе потерпевшего находится его подчиненный Сабыржан Тембаев, получивший ножевое ранение в живот. Он был выписан из медцентра 22 января.

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