Полицейская из Тараза рассказала, каково растить девятерых детей

Четверо из них - приемные.

Старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних управления полиции по городу Таразу Дилафруз Кенжеханова рассказала в интервью, как вырастить девятерых детей, четверо из которых приемные, передает zakon.kz.

- Я стараюсь никогда не говорить "усыновленные", они все мои родные, а я их мама, – говорит Дилафруз Кенжеханова. - Люди удивляются – вы их мама? Когда успели? Сейчас старшие мальчики уже учатся в колледже, определились с профессией. Я одна воспитываю своих детей, о такой большой семье мечтала с детства. Всех детей люблю одинаково, обо всех одинаково забочусь.

- Дилафруз, как Вам удается одной растить столько детей?

- По распорядку дня. Как на работе. У каждого свой график работы. Утром в шесть часов просыпаемся, завтракаем, каждый свой график работы в течение дня выполняет.

- Какого возраста Ваши дети?

- Старший - Марат 2002 года, Рахим 2004 года, Диярбек 2005 года, Дастанбек 2007-го, Рамиля 2010-го, Паризода 2008-го, Сарварбек 2011-го, Дияна 2014-го и двухлетний Чинарбек – наш самый младший.

- Как с дисциплиной? Слушаются?

- Послушные, стараются самостоятельно выполнять задания, которые я им даю. Обычно чаще всего после ужина у нас задушевные беседы, игры, можно сказать, тренинги. Стараемся беседовать на общие темы. Иногда бывает, что с кем-нибудь посекретничаем, на личные темы разговариваем, дети делятся, доверяют. Младшие смотрят на старших, старшие слушаются маму. Поведение у них у всех отличное. У нас шесть мальчиков и три принцессы. У меня только одна дочка была, а теперь она рада, что еще у нас две девочки появились, две сестренки.

Скоро год будет, как мы живем вместе, но такое ощущение, как будто всю жизнь вместе. Старшему уже исполнилось 18, я ему говорю – можешь ехать к себе домой, теперь ты уже можешь самостоятельную жизнь вести. Нет, он говорит, я останусь с Вами, Вы моя мама, не хочу я один жить, хочу со всеми вами. Разрешения спросил остаться. Я говорю – конечно, оставайся.

- Есть ли у них родные?

- Дедушка, к нему ездим, через день навещаем. Он говорит: "Наверное, ангел матери этих детей отправил вас, чтобы помогли". В прошлом году во время акции "Дорога в школу" в 55-й школе выявили семью без законных представителей, и я помогала им делать документы. Мать умерла, отца не было, детей воспитывал дедушка. Потом мы пригласили этих детей на комиссию по делам несовершеннолетних, там я и узнала подробности их истории. С членами комиссии проверяли, где они проживают, какие условия. Когда я увидела, в каких условиях они живут… Дедушка еле концы с концами сводил, чтобы четверых детей на ноги поставить. Сразу там же и приняла решение, что забираю их. Дети привязались ко мне, просили не бросать – тут уж решила оформить опеку и стать для них настоящей мамой, забрала их к себе домой. Пока они привыкли к моим условиям, сложновато было… Но с родными детьми они с первых же дней нашли общий язык. Все дети сегодня для меня большая поддержка и опора, они понимают сложность моей работы, стараются помогать во всем. Очень благодарна своему руководству за понимание и помощь.

- Чем занимаетесь во время карантина?

- Вот сейчас объявлен карантин, люди с детьми своими дома находятся. Удивляет, что многие родители не знают, чем самим заняться и чем занять детей. Не до каждого родителя сегодня можно достучаться, к сожалению. Мы говорим таким родителям – у вас сейчас появилась такая возможность уделить время и внимание своему ребенку, который нуждается в вашем времени и вашем внимании. Наоборот, сейчас ведь появилась наконец-то возможность спокойно посидеть с ребенком, почитаться с ним книжку, посмотреть любимые фильмы, поиграть, просто пообщаться, в конце концов. Вот мы, полицейские, работаем в такой сложной сфере, график работы расписан по часам, по минутам. И то мы домой приходим, уделяем внимание своим детям, рассказываем им о том, что сейчас происходит в мире, в стране, в нашем городе. Я домой прихожу и за ужином обязательно делюсь со своими детьми впечатлениями, о том, что сегодня в течение дня было. Чтобы они тоже были в курсе. Старшие мальчики со мной иногда в рейды ночные выезжают.

- Это как?

- Сейчас же карантин. И от того, наверное, что все дома находятся, устают друг от друга. Родители отправляют детей – идите на улицу погуляйте. Дети там собираются ватагами, отправляются купаться, на какие-нибудь приключения, а потом родители ищут их, обращаются в полицию с просьбами разыскать. Конечно же, ИДН выезжает. Расспрашиваем соседей, прохожих, и в такие моменты дети мои помогают как волонтеры. Было как-то, они вместе со мной искали и нашли пропавшего 3-летнего ребенка, который в это время играл на поле далеко от дома. Моим старшим детям понравилось, и они даже захотели выбрать профессию, как у мамы.

- Дилафруз, какая у Вас сегодня мечта?

- Мечта… Сейчас делаю всем детям документы, заграничные паспорта. Каждый месяц я откладываю со своей зарплаты, потому что сумма приличная – 25 тысяч тенге стоит у нас один паспорт. Получается, что я должна всем девятерым сделать. Четверым уже сделала. У меня есть мечта - когда карантин закончится, и дороги откроются, хочу повести детей на могилу их мамы в Бишкек. Тогда у меня душа будет спокойнее.

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