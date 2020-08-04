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Похороны матери братьев Аблазимовых: МВД проведет служебное расследование

Руководство ДП области не предприняло меры.

Фото : Скриншот4 августа 2020, 12:01

Ерлан Тургумбаев поручил провести служебное расследование из-за массового скопления людей на похоронах матери братьев Аблазимовых в Актау, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что Мангистауской области с 3 по 17 августа на основании постановления главного государственного санитарного врача региона введены строгие ограничительные меры, в том числе запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей.

Несмотря на то, что в регионе введены жесткие ограничения руководством Департамента полиции Мангистауской области своевременно не были приняты меры по недопущению нарушения режима карантина, - отметили в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что в Актау скончалась мать братьев Аблазимовых. Один из них - начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области, генерал-майор МВД. Второй - в списке пятидесяти самых влиятельных бизнесменов страны.

Траурная процессия собрала сотни горожан, что вызвало резонанс в обществе. Общественники Актау требуют отставки главного полицейского и санврача региона.


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