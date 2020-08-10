Для чего в Казахстане появился День Абая, объяснил Токаев

Дело не в юбилейных праздниках, а в том, чтобы глубже познать идеи и мысли выдающегося философа и поэта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил истинный смысл появления нового праздника - Дня Абая, который с 2020 года отмечается 10 августа, в день рождения великого казахского поэта и мыслителя, передает zakon.kz.

В своей статье "Абай – духовный реформатор" Глава государства сообщил, что мероприятия, посвященные наследию великого поэта, будут проводиться ежегодно.

Дело не в юбилейных праздниках, а в том, чтобы глубже познать идеи и мысли выдающегося философа и поэта. Почитать Абая – значит следовать его мировоззренчес­ким принципам, быть верным его заветам. Только тогда мы сможем привить новому поколению правильные, жизнеутверждающие ценности, - подчеркнул Президент.

По его словам, нынешний год стал международным Годом Абая, на его творчество обратили внимание во многих странах мира. По инициативе Казахстана и при поддержке ЮНЕСКО 175-летие нашего выдающегося поэта отмечают на глобальном уровне.

Наш гражданский долг – разъяс­нять и пропагандировать бесценное наследие поэта, потому что Абай является гением мирового масштаба. В этом суть концептуальной основы абаеведения. В настоящее время ведется конкретная, целенаправленная работа по введению произведений Абая в международный научный оборот. Его труды переведены на десять языков и готовы к изданию. Эти книги будут направлены в библиотеки и культурные центры ста стран. Мною подписан указ, согласно которому ряд иностранных переводчиков, исследователей и пропагандистов творческого наследия Абая удостоен государственных наград.Чтобы стать конкурентоспособным государством, мы не должны предавать забвению творчество Абая, поскольку идея обновления нации перекликается с его взглядами, идеями, - заявил Касым-Жомарт Токаев

Добавим, что мероприятия, посвященные юбилею, продолжаются. При наших посольствах в зарубежных странах стали открываться цент­ры Абая. Для систематического изучения творчества поэта в Евразийском национальном университете имени Гумилева была создана Академия Абая.

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