В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 70-100 %.

14 августа в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, град. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 18 м/с.



В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами порывы 18 м/с. В Актобе днем ожидается гроза.

В Акмолинской области ожидаются местами гроза, туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается днем местами сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается гроза.

В Кызылординской области днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Костанайской области днем местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза. Днем ветер западный, юго-западный порывы 18 м/с.

Вероятность шторма 70-100 %.

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