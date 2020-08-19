Почему дорожает евро и стоит ли переводить в него свои сбережения

Как считают эксперты, существует немалая вероятность того, что евро будет укрепляться и дальше, но тратить на покупку валюты все свои деньги все же не стоит.

Вчера, 18 августа, евро преодолел психологическую отметку в 500 тенге. При этом терять занятые позиции он, похоже, не собирается, и сейчас в обменниках Нур-Султана и Алматы средний курс покупки валюты Евросоюза составляет 499.5 тенге, а продажи – 501 тенге. При этом стоит отметить, что в последнее время евро демонстрирует динамику укрепления и при этом дорожает больше чем доллар. Своими мнениями о том, с чем это связано, как долго может продлиться и стоит ли переводить свои сбережения в евро, в беседе с журналистом zakon.kz поделились известные казахстанские эксперты-экономисты.

Как отметил аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев, вчера евро действительно преодолел психологическую отметку в 500 тенге за 1 евро, что вызвало горячее обсуждение у казахстанцев. Хотя на самом деле ничего экстраординарного не произошло, так как такое уже бывало и раньше, и в моменты самой большой волатильности евро уже достигал этой отметки.

Это такая чисто такая умозрительная картинка. У нас вообще среди населения, да и в целом евро не самая популярная валюта. Даже можно сказать – от слова совсем. Объемы торгов на бирже в среднем колеблются около 1 миллиона, если они есть вообще. Тогда, как допустим, объемы торгов доллара колоссальны - в среднем около 100 миллионов. А то, что евро сейчас подорожал, объясняется вовсе не слабостью тенге, а силой самого евро, который дошел до локальных максимумов соотношения доллар – евро. Сначала 1 к 1,18, затем к 1,19 и к 1,20. Это двухгодичный максимум. А это объясняется в свою очередь слабостью доллара. И здесь стоит смотреть на разные подходы к решению проблемы распространения коронакризиса. США напечатали денег в 2-3 раза больше, чем это сделал Евросоюз, который включил печатный станок только до середины следующего года и общий объем помощи составил 1,7 триллионов евро. Тогда как США выделили в общей сложности уже порядка 4 триллионов долларов и еще согласовывают ряд программ. Поэтому доллар слабеет, – пояснил Андрей Чеботарев.

Но здесь, по его словам, стоит помнить, что слабый доллар – это один из экономических аспектов политики, проводимой Дональдом Трампом. И это поможет ему выполнить свои предвыборные обещания.

Слабая национальная валюта способна повысить конкурентоспособность американских товаров на мировых рынках и вернуть часть производителей, которые держали свои производства в третьих странах, потому что там было дешевле. А если доллар будет более слабым, для них вновь станет более выгодно и дешевле держать свои производства в США. Трамп это обещал сделать давно и именно коронакризис ему отчасти помог исполнить свои обещания. Тенге же находится в сфере влияния рубля и нефти, которые в свою очередь давлеют на нас больше. Поэтому мы пока не укрепляемся, несмотря на дешевеющий доллар, – сказал эксперт.

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Что же касается вопросов о том, можно ли предположить, что раз доллар, скорее всего, и дальше будет слабеть, то евро будет укрепляться, и стоит ли переводить свои сбережения в валюту Евросоюза, эксперт считает, что прогнозировать что-либо пока достаточно сложно.

Все будет зависеть от ситуации на мировых рынках и от распространения коронавируса в мире. И если сейчас может казаться, что все будет именно так, на самом деле все может быть совершенно иначе. А по поводу сбережений, я считаю, что если у людей нет лишних денег и все траты приходится на тенге, то и держать их надо в национальной валюте. А если у кого-то есть возможность делать какие-то сбережения, то мой совет – держать их в корзине валют и инструментов. То есть валюта – это может быть доллар плюс евро, тенге и может быть какие-то ценные бумаги. Но это смотря, какой объем сбережений и на какие цели они предназначены. Ведь сейчас по тенге очень прибыльные проценты. Даже несмотря на ослабление национальной валюты, годовой процент на долларовом депозите меньше, чем на тенговом в абсолютном выражении, – подытожил Андрей Чеботарев.

В целом с мнением коллеги согласен экономист Арман Байганов, который также отметил, что основная причина укрепления евро к доллару, а соответственно и к тенге, напрямую связана с политикой проводимой президентом США Дональдом Трампом.

Как мы знаем, осенью планируются выборы президента США и Трампу необходимо переизбраться любой ценой. Исходя из этого, он проводит более мягкую монетарную и финансовую политику. А так как он имеет существенное влияние на ФРС США, то будет до осени осуществлять больше вливаний в экономику. Соответственно будет больше денежных средств, больше ликвидности. И это будет влиять на ослабление доллара по отношению к основным мировым валютам, а также способствовать росту цены на золото. То, что мы сейчас достигли почти 2 000 долларов за унцию, это еще не предел, и существует большая вероятность того, что цена на этот драгоценный металл до осени будет и дальше расти. Учитывая все эти моменты, я предполагаю, что кросс-курс евро к доллару перешагнет коэффициент 1,20, – считает экономист.

Он дополнил, что помимо того, что евро, возможно, еще подорожает, фондовый рынок, скорее всего, также будет расти. Этому будет способствовать политика ФРС. Чем больше в США будет печататься и вливаться в экономику финансовых средств, тем слабее будет доллар. А девальвация американской валюты всегда способствует росту фондового рынка. И уже сейчас благодаря этому стимулированию экономики их рост бьет исторические рекорды.

В общем, исходя из сложившейся ситуации, сейчас более перспективно евро приобретать, так как у него есть потенциал роста и он может укрепиться по отношению к доллару еще на несколько процентов до конца года. Но, тем не менее, просто приобретать евро или даже хранить их в банке не очень выгодно, ведь вознаграждение по валютным депозитам минимальное. Поэтому не факт, что хранение сбережений в евро будет выгоднее, чем размещение их на банковских депозитах в нашей национальной валюте – тенге, – подытожил Арман Байганов.

Владимир Демидов

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