В Германии могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Это может помочь преодолеть кризис.

Министр труда Германии Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь в преодолении кризиса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис, - сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По его словам, сокращение рабочей недели при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой. Основным условием Хайль назвал согласие социальных партнеров.

Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман также считает, что четырехдневная рабочая неделя может стать ответом на структурные изменения в таких секторах, как автомобильная промышленность, и позволит сохранить рабочие места.

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