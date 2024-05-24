Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды

Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 18:58 Фото: акимат Кызылординской области
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 24 мая прокомментировал готовность к принятию воды из Китая, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВРИ, Нуржан Нуржигитов провел отчетную встречу в г. Алтай с жителями Восточно-Казахстанской области, а после проверил работу гидротехнических объектов региона.

"Ознакомились с работой Бухтарминской ГРЭС, отрегулировали взаимодействие объекта с бассейновыми инспекциями. Сейчас мы тесно взаимодействуем со специалистами из Китая по поводу ситуации на границе. На сегодня из КНР приходит 1810 кубометров воды с секунду. В Бухтарминском водохранилище накоплено 39 млрд кубометров воды. Объект способен принять еще 10 млрд кубометров воды. Таким образом, водохраниище может принимать воду из Китая. Ситуация находится под контролем. Специалисты бассейновой инспекции и "Казводхоза" ведут круглосуточное дежурство", – сообщил министр.

В ведомстве отметили, что расход воды на р. Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1800 м3/с, уровень воды 557.

Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен до 900 м3/с.

Ранее стало известно, что в Абайской области планируют построить пять новых водохранилищ. Эти водохранилища, по словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, смогут накапливать более 156 млн кубометров воды на нужды региона. 

Читайте также

Петиция об утильсборе собрала необходимое количество подписей для рассмотрения
МКИ: Петиция по утильсбору набрала необходимое количество подписей и ее рассмотрят
Диана Абдуллаева
Восточно-Казахстанская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: