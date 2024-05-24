Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 24 мая прокомментировал готовность к принятию воды из Китая, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВРИ, Нуржан Нуржигитов провел отчетную встречу в г. Алтай с жителями Восточно-Казахстанской области, а после проверил работу гидротехнических объектов региона.

"Ознакомились с работой Бухтарминской ГРЭС, отрегулировали взаимодействие объекта с бассейновыми инспекциями. Сейчас мы тесно взаимодействуем со специалистами из Китая по поводу ситуации на границе. На сегодня из КНР приходит 1810 кубометров воды с секунду. В Бухтарминском водохранилище накоплено 39 млрд кубометров воды. Объект способен принять еще 10 млрд кубометров воды. Таким образом, водохраниище может принимать воду из Китая. Ситуация находится под контролем. Специалисты бассейновой инспекции и "Казводхоза" ведут круглосуточное дежурство", – сообщил министр.

В ведомстве отметили, что расход воды на р. Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1800 м3/с, уровень воды 557.

Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен до 900 м3/с.

Ранее стало известно, что в Абайской области планируют построить пять новых водохранилищ. Эти водохранилища, по словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, смогут накапливать более 156 млн кубометров воды на нужды региона.

