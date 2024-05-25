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Сильные дожди, грозы и похолодание: погода в Алматы на неделю

погода в предгорье Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 14:31 Фото: pixabay
В южной столице ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, в течение семи дней будут наблюдаться дожди и грозы, а также временное понижение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, сегодня в городе подует сильный ветер, начнется дождь, который усилится и перейдет в грозу.

Рабочая неделя начнется с похолодания и осадков. Затем вновь в городе потеплеет.

Департамент по ЧС предупреждает горожан: в связи с прогнозом сильных осадков в период с 25 по 27 мая в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.

Прогноз погоды по Алматы на 25-31 мая 2024 г.

25 мая: переменная облачность, ночью – дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +20+22°C.

26 мая: облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +13+15°C.

27 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +16+18°C.

28 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +21+23°C.

29 мая: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +19+21°C.

30 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +21+23°C.

31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +21+23°C.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о резком изменении погодных условий по стране.

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