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Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение

Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 00:05 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 26 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

На юго-западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на юго-западе, северо-западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ночью ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем ожидается сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на западе области ожидаюстя заморозки 2 градуса. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере области Карагандинской области ожидается туман. В Караганде  ночью ожидается сильные осадки (дождь, снег), днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Конаеве ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. В Талдыкоргане 26 мая днем ожидается сильный дождь, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем Улытауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, днем на севере, востоке, в центре области 15-20, временами 23 м/с. На севере области ожидаются заморозки 2 градуса. В Жезказгане 26 мая ожидается гроза. Ветер западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, туман. В Таразе ночью ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на юго-западе Абайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, в центре, юго-западе области порывы 23-28 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе области 15-20, днем 15-20, на севере, западе области порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке, юге области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вместе с тем, в период с 26 по 28 мая в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской области в связи прогнозом обильных осадков ожидается формирование склоновых стоков, увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках, а также подъемы уровней воды на реках, возможно превышение критических отметок. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

В Кызылординской области сохраняется ветер западный в центре, на востоке области 15-20 м/с. 26 мая на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, днем гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, западе, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23 м/с. Ночью на юге области ожидаются заморозки 2 градуса. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15 м/с, днем 15-20 м/с.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер западный днем порывы 15-18 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 26 мая. Подробнее можно узнать здесь

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