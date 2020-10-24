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Спасатель вернул хозяину полмиллиона найденные при тушении пожара

При разборе сгоревших конструкций старший лейтенант гражданской защиты Юрий Коробейников обнаружил слегка обгоревшее мужское портмоне с документами и крупной суммой денег.

Фото : yk-news.kz24 октября 2020, 17:22

Пожар в городе Риддере произошел вечером. Загорелась баня, огонь перескочил на жилой дом, сообщает zakon.kz.

По адресу прибыли два пожарных расчета и сразу приступили к тушению. За час огнеборцам удалось ликвидировать пожар, чья площадь составила 48 кв.м, передает YK-news.kz.

Спасателям удалось спасти дом, несмотря на поврежденную огнем крышу, баня же практически полностью выгорела.

При разборе сгоревших конструкций старший лейтенант гражданской защиты Юрий Коробейников обнаружил слегка обгоревшее мужское портмоне с документами и крупной суммой денег — 500 тысяч тенге. Портмоне со всем содержимым было немедленно передано хозяину дома.

Причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.


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