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Опубликованы данные по смертности от коронавируса в Казахстане за неделю

Всего от коронавируса скончались 1825 человек.

Фото : inform.kz27 октября 2020, 15:46

В Казахстане с 19 по 25 ноября зарегистрированы 29 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области - 18:

◾️Мужчины – 1926, 1941, 1963, 1954, 1939, 1952, 1953, 1941, 1962 годов рождения,
◾️Женщины – 1955, 1935, 1959, 1934, 1962, 1939, 1940, 1936, 1954 годов рождения.

в Западно-Казахстанской области - 4:

◾️Мужчины – 1940, 1955 годов рождения,
◾️Женщины – 1937, 1945 годов рождения.

в городе Алматы - 4:

◾️Мужчина – 1963 года рождения,
◾️Женщины – 1962, 1947, 1949 годов рождения.

в Атырауской области -2:

◾️Женщины – 1940, 1936 годов рождения.

в Костанайской области - 1:

◾️Мужчина - 1953 года рождения.

Итого по стране зарегистрированы 1 825 случаев с летальным исходом, - отмечает МВК по нераспространению COVID-19.


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