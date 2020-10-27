Опубликованы данные по смертности от коронавируса в Казахстане за неделю
Всего от коронавируса скончались 1825 человек.
В Казахстане с 19 по 25 ноября зарегистрированы 29 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
В Восточно-Казахстанской области - 18:
◾️Мужчины – 1926, 1941, 1963, 1954, 1939, 1952, 1953, 1941, 1962 годов рождения,
◾️Женщины – 1955, 1935, 1959, 1934, 1962, 1939, 1940, 1936, 1954 годов рождения.
в Западно-Казахстанской области - 4:
◾️Мужчины – 1940, 1955 годов рождения,
◾️Женщины – 1937, 1945 годов рождения.
в городе Алматы - 4:
◾️Мужчина – 1963 года рождения,
◾️Женщины – 1962, 1947, 1949 годов рождения.
в Атырауской области -2:
◾️Женщины – 1940, 1936 годов рождения.
в Костанайской области - 1:
◾️Мужчина - 1953 года рождения.
Итого по стране зарегистрированы 1 825 случаев с летальным исходом, - отмечает МВК по нераспространению COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!