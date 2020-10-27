Опубликованы данные по смертности от коронавируса в Казахстане за неделю

Всего от коронавируса скончались 1825 человек.

Фото : inform.kz

В Казахстане с 19 по 25 ноября зарегистрированы 29 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. В Восточно-Казахстанской области - 18: ◾️Мужчины – 1926, 1941, 1963, 1954, 1939, 1952, 1953, 1941, 1962 годов рождения,

◾️Женщины – 1955, 1935, 1959, 1934, 1962, 1939, 1940, 1936, 1954 годов рождения. в Западно-Казахстанской области - 4: ◾️Мужчины – 1940, 1955 годов рождения,

◾️Женщины – 1937, 1945 годов рождения. в городе Алматы - 4: ◾️Мужчина – 1963 года рождения,

◾️Женщины – 1962, 1947, 1949 годов рождения. в Атырауской области -2: ◾️Женщины – 1940, 1936 годов рождения. в Костанайской области - 1: ◾️Мужчина - 1953 года рождения. Итого по стране зарегистрированы 1 825 случаев с летальным исходом, - отмечает МВК по нераспространению COVID-19.

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