Казахстанка пробыла 10 лет в рабстве в Узбекистане

Она работа в поле и на стройках.

Жительница Алматинской области рассказала о 10-летнем трудовом рабстве в Узбекистане, передает zakon.kz.

В соседнюю страну она поехала за лучшей жизнью, но оказалась заложницей. Ей все же удалось сбежать, говорится в сюжете AstanaTV.

Раньше у Кызгалдак Байсахановой была семья, большой дом и планы на будущее. Потом ее пригласили в Ташкент на якобы перспективную работу с хорошей оплатой. Женщина уехала с одноклассниками. Но по приезду в соседнюю страну у казахстанцев забрали паспорта, обвинили в нарушении границ и правил пребывания в стране. Затем всех продали в рабство. Алматинка пахала в поле, надрывалась на стройках. За провинность - нещадно били.

Мы попали в рабство, очень тяжелая работа, бывало били, бывало наказывали. Когда дочку я родила, я в середине поля родила. Медицинской помощи не было. У меня внутри 8 ребер сломано 8 раз, - рассказывает Байсаханова.

За 10 лет кошмара у Кызгалдак переломаны 67 костей. Ей с дочкой все же удалось сбежать. Но на родине женщина узнала, что все близкие ушли в мир иной, а родительский дом продан. В добавок у алматинки диагностировали рак. Сейчас семья мечтает лишь об одном – обрести собственную крышу над головой.

Я обещала плакать не буду, но не могу, вылетает. Хочу, чтобы мое государство меня слышало, дали мне жилплощадь. Не могут вернуть мне мой дом, пусть дадут мне что-нибудь. Я не хочу в чужой карман работать, пахать, я всю жизнь пашу. Уже 11 лет состою в очереди, нет передвижения, - сообщила Байсаханова.

Доказать чиновникам, что проданный дом принадлежит ей, женщине не удалось. Сейчас арендует времянку. Неравнодушные граждане, волонтеры привозят продукты, дрова и уголь. Теперь общественники надеются собрать средства на новый дом.

Основная наша задача – это добиться того, чтобы государство вернуло дом этой женщине с такой тяжелой судьбой. Либо нам самим собрать сумму на участок и построить дом. Я надеюсь на наших граждан, милосердных людей, которые откликнуться и помогут, - сообщила основатель благотворительного фонда "Адиль" Оксана Маралова.

По предварительным подсчетам, на земельный участок и дом понадобится около 7 млн. тенге. Сейчас Кызгалдак Байсаханова получает лечение, а после восстановления планирует найти постоянную работу, - рассказывает корреспондент телеканала.

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