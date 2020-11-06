Трампу отказали в остановке подсчета голосов в Мичигане

Такое решение судья приняла судья Синтия Стивенс.

Суд штата Мичиган отклонил иск от штаба Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов, поданных лично и присланных по почте в ходе президентских выборов в США, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, такое решение судья приняла судья Синтия Стивенс.

"Это требование отвергается", — сообщила она во время слушаний.

Подробности не приводятся.

Ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к его контролю.

Трамп уже заявил, что одержал "большую законную победу" в штате Пенсильвания в ходе выборов главы государства. Американский лидер также сообщил, что во всех штатах, на победу в которых претендует его оппонент — демократ Джо Байден, — будут поданы иски о мошенничестве. По словам Трампа, голоса за Байдена внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.

Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.

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