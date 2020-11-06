Форум с участием Токаева и Путина перенесли

Ранее предполагалось, что ежегодный Форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации было принято решение перенести на более поздний срок проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, передает zakon.kz.

Ранее предполагалось, что ежегодный Форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, - написал он в Instagram.

Форум будет посвящен вопросам экологии и развития "зеленых" технологий, укрепления связей в туристической отрасли, инвестиционного климата, государственно-частного партнерства и цифровизации. В рамках форума также планируется проведение II Молодежного форума лидеров России и Казахстана, а также выставки на тему "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста".

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