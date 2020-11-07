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Авиационный парк ВВС РК пополнился истребителями СУ-30СМ

Cу-30СМ – это двухместный многоцелевой всепогодный сверхманевренный истребитель поколения 4++.

Фото : МО РК7 ноября 2020, 10:47

Звено новых самолетов Су-30СМ прибыло в Карагандинскую авиационную базу имени героя Советского Союза Нуркена Абдирова, сообщает zakon.kz.

Многофункциональные истребители Cу-30СМ поступают в Военно-воздушные силы по соглашению с Российской Федерацией и программе перевооружения Вооруженных Сил Казахстана.

Самолеты Cу-30СМ значительно увеличат возможности прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей. Благодаря им повысится боевой потенциал Вооруженных Сил, – отметил главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

Cу-30СМ – это двухместный многоцелевой всепогодный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Он совмещает в себе функции двух типов боевых машин, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил: Су-27 и Миг-31.

Поставки самолетов с Иркутского авиационного завода начались еще в 2015 году. На сегодняшний день многие авиационные базы уже оснащены ими.

Летный и инженерно-технический состав Карагандинской авиационной базы прошел полное переобучение в Талдыкоргане и на заводе-изготовителе. Они получили соответствующие допуски на пилотирование, эксплуатацию и обслуживание самолетов этого типа.


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