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Подозреваемый в убийстве сына Жанболата Агадила рассказал, как все произошло

Он говорит, что не собирался никого убивать.

Фото : mayaksbor.ru13 ноября 2020, 14:36

Подозреваемый в убийстве сына Жанболата Агадила рассказал, что у него не было умысла убивать кого-либо, передает zakon.kz.

Видео распространяют в Сети. На записи молодой человек рассказывает, что он приехал в Нур-Султан на заработки год назад. В тот день его с собой позвал друг.

Ну я поехал. У меня не было намерений кого-то ударить, убить. Завязалась драка и получилось, что я ударил ножом. Сейчас я узнаю, что это Агадил. Я не знал их имен, не держал ни на кого зла. Я этого не хотел. Я убегал и случайно ударил ножом, - сказал подозреваемый.

Он извинился перед родными погибшего.

12 ноября МВД сообщило о задержании участников массовой драки, в том числе подозреваемого в убийстве 17-летнего сына скончавшегося общественника Жанболата Агадила. Драка произошла 11 ноября.


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