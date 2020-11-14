Ермухамет Ертысбаев: За кого будет голосовать среднестатистический казахстанец?

72,1% респондентов сказали, что будут голосовать за Nur Otan. Я верю этим цифрам, - отметил Ертысбаев.

Меньше месяца осталось до начала предвыборной агитации и на политическом поле Казахстана наблюдается определенное оживление. В частности, сразу две партии запустили процедуры ребрендинга – КНПК и "Бірлік". Первые решили выбросить из названия слово "Коммунистическая", трансформировавшись в "Народную партию Казахстана", вторые теперь именуются "Адал", сообщает zakon.kz.

Впрочем, все эти манипуляции с названиями не спасут положение дел. Такого мнения придерживается государственный деятель Ермухамет Ертысбаев. В интервью сайту azattyq-ruhy.org он заявил, что "Nur Otan" продолжает полностью доминировать, как в идеологическом и информационном, таки и в партийно-политическом смыслах. Правящая сила, говорит он, выходит на финишную прямую с очень большим отрывом. На этом фоне остальные участники предвыборной гонки выглядят, как говорит бывший чиновник, слабо.

Другие партии, я смотрю, как-то вяло работают. И у меня такое ощущение, что они сделали ставку просто на протестный электорат и на последние 2-3 недели перед выборами, хотя это будет уже перед самым Новым годом. И это большая ошибка, на мой взгляд, других политических партий. Представьте, я просто назову один фрагмент, что "Nur Otan" разработал 216 региональных предвыборных программ, по каждому району, городу, области, - отметил он.

По словам Ермухамета Ертысбаева, одним из плюсов правящей партии можно назвать отсутствие популизма: за время проведения праймериз "Nur Otan" собрал 17 тысяч наказов избирателей. Таким образом, нуротановцы уже расписали реальный план действий на ближайшие 5 лет.

За кого будет этот среднестатистический казахстанец голосовать? Конечно за "Nur Otan". Я боюсь, что при таком развитии событий Nur Otan может быть монопольно опять быть представлен практически во всех органах власти. Потому что реально, это единственная политическая партия работает, и не просто сейчас в преддверии выборов, она работала, начиная с лета прошлого года. Вот реальная картина, которую я сейчас вижу в Казахстане, - говорит Ертысбаев.

К слову, сам праймериз, проведенный правящей партией, произвел неизгладимое впечатление, отмечает он, не только на казахстанцев.

Я читал The Washington Post и ряд других зарубежных изданий, и это были не заказные, абсолютно не заказные публикации. Потому что одна американская журналистка в The Washington Post написала большую статью. Она писала, что этот американский метод, так мощно апробирован в Казахстане. Она с удивлением написала. Назарбаев добился главной цели. Партия обновлена, то есть возник совершенно новый портрет партии. И поэтому "Nur Otan" сейчас идет с очень большим отрывом и победит очень внушительно на выборах, - поделился политик.

С праймериз связана и еще одна победа "Nur Otan". Благодаря внутрипартийным выборам в партийные списки вошли до 30% представителей бизнеса. Фактически это означает, что "Ак жол", позиционирующий себя как партия бизнеса, и "Адал", сформированный членами НПП "Атамекен", оказались в проигрышной позиции.

Высказался Ермухамет Ертысбаев и по поводу прогноза, сделанного им в прошлом месяце. Тогда он предрекал правящей партии 63-67% голосов. Однако, сегодня он повысил ставки. Причиной тому стали результаты соцопроса, проведенного исследовательским институтом "Қоғамдық пікір- Общественное мнение".

72,1% респондентов, - отметил Ертысбаев, – сказали, что будут голосовать за Nur Otan. Я верю этим цифрам.

Бывший советник президента опасается, что другие партии не смогут преодолеть семипроцентный барьер.

Мой прогноз такой. Nur Otan победит очень внушительно. И вся работа уже заранее была проведена. Узнаваемость партийных списков, это же очень важно. Представьте, что человек придет 10 января, а он вообще не знает этих людей, ни в партии "Ак жол", ни в "Народной партии" и так далее. А списки партийные Nur Otan уже известны, они апробированы через 17 тысяч наказов избирателей, - сказал он.

Резюмируя Ермухамет Ертысбаев призвал другие партии, в частности "Адал" и НПК мобилизоваться. Тем более, что согласно данным соцопросов, "Ак жол" имеет 5,2% поддержки населения, "Народная партия Казахстана" – 2,9 %, "Ауыл" – 2,7%, ОСДП – 2,3%, "Адал" – 1,9%.

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