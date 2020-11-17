Гол сборной Казахстана выдвинут на звание лучшего в году

Напомним, сборная Казахстана уступила Албании на выезде — 1:3.

Известное британское спортивное издание SPORTbible поразилось голу решившегося на удар с центра поля полузащитника сборной Казахстана Айбола Абикена в матче Лиги наций с албанцами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

СМИ назвало его претендентом на звание гола года.

Стоп, что ты делаешь. Гол с розыгрыша в центре поля. Казахстанец Айбол Абикен застал голкипера врасплох, забив один из голов года. Невероятно, — пишется в твиттере сайта.

Напомним, сборная Казахстана уступила Албании на выезде со счетом 1:3.







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