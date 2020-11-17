Гол сборной Казахстана выдвинут на звание лучшего в году
Напомним, сборная Казахстана уступила Албании на выезде — 1:3.
Фото : sports.kz17 ноября 2020, 08:39
Известное британское спортивное издание SPORTbible поразилось голу решившегося на удар с центра поля полузащитника сборной Казахстана Айбола Абикена в матче Лиги наций с албанцами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
СМИ назвало его претендентом на звание гола года.
Стоп, что ты делаешь. Гол с розыгрыша в центре поля. Казахстанец Айбол Абикен застал голкипера врасплох, забив один из голов года. Невероятно, — пишется в твиттере сайта.
Напомним, сборная Казахстана уступила Албании на выезде со счетом 1:3.
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