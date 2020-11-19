В СКО 186 семей-очередников отмечают новоселье
Всего за три года в Петропавловске снесено свыше 1 тыс ветхих и аварийных домов.
Фото : пресс-служба акимата19 ноября 2020, 16:05
В Петропавловске по улице Первомайская построили 2 многоэтажных дома для социально-уязвимых слоев населения. Новоселье отмечают 186 семей, сообщает zakon.kz.
Это сироты, неполные семьи, инвалиды, ветераны афганской войны и многодетные семьи.
Раньше на этом месте стояли 4 аварийных двухэтажек. Жители этих аварийных домов получили благоустроенные квартиры. Всего за три года в Петропавловске снесено свыше 1 тыс ветхих и аварийных домов. Это значить, более 1 тыс семей улучшили свои жилищные условия, - написал глава региона Кумар Аксакалов на своей странице в соцсетях.
В целом, по области в этом году будет построено 3 тыс квартир, из них 625 квартир предназначены для социально-уязвимых слоев населения. 11 тысяч североказахстанцев отметят новоселье. 125 многодетных семей региона получат долгожданное жилье. В районах в этом году для очередников построено 7 многоэтажных дома.
В 2021 году в микрорайоне "Береке" завершится строительство 5 многоэтажек на 556 квартир. Это позволит обеспечить жильем 130 многодетных семей и более 400 семей, относящихся к социально уязвимым слоям населения, - резюмировал аким области.
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