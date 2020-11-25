Назарбаев высказался о выборах на Западе

Елбасы напомнил, что Казахстан движется к демократии, как на Западе, но для этого 60-70 % экономики должны быть в частных руках.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев озвучил свое мнение о прошедших выборах в США, передает корреспондент zakon.kz.

Говорят, что наша демократия должна стать такой же, как на Западе: в США, Германии, Франции. Мы двигаемся в этом направлении. Но для этого 60-70% экономики должны быть в частных руках. В Америке этот показатель достигает 90%, в Германии – 80% экономики в руках малого и среднего бизнеса, — сказал Назарбаев.

Он добавил, что государство, защищающее бизнес, который не будет давать возможность растранжирить собственность человека, такое государство желает, когда в руках бизнеса будет подавляющее большинство экономики.

Вот тогда мы тоже можем говорить, что мы можем вести себя также, как США и так далее. В США на выборах ОБСЕ не пустили вообще. Демократы не пускали наблюдателей из республиканцев и так далее. Не в порядке критики большого государства. Если нас критикуют, то почему у себя такие беспорядки? Двойные стандарты тоже есть, — отметил Елбасы.

Также Первый Президент Казахстана высказался о событиях в Республики Беларусь, которые произошли после выборов президента страны.

Долбали целый месяц Белоруссию, то же самое происходило, в то же самое время в Болгарии, но почему-то мы не слышали нигде об этом. Поэтому мы тоже можем провести воспитательную роль, как государство, я думаю, меня поддерживающих стран очень много, мы гордимся, что мы построили государство свободное, с рыночной экономикой, направлением развития демократии. Но всему есть свое время – демократия для нас начало пути, а не конец пути. Мы туда двигаемся, — заключил Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!