В Военном суде рассматривают дело об убийстве майора его подчиненным

В Алматы дана оценка, как состояние аффекта. А вот в независимом центре экспертизы Тараза вынесли заключение о полной вменяемости бывшего капитана.

В Военном суде Алматинского гарнизона изучают материалы дела убийства заместителя командира воинской части Талдыкоргана, сообщает zakon.kz.

Убийство произошло год назад. Подозреваемого задержали в феврале этого года. Он сразу дал признательные показания, передает Almaty.tv.

Рустама Джаныкбаева застрелили 24 декабря 2019 года. Убийцей оказался его подчиненный - Нуржан Ирсимбаев. Оба десантники. У погибшего осталось двое маленьких детей, а у подсудимого трое.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 101 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. По данной статье назначается наказание до трех лет либо ограничения свободы, либо лишение свободы. С этой статьей мы, конечно же, не согласны. Статья 99, часть 1 "Умышленное убийство". Наказание по данной статье от 8 до 15 лет лишения свободы, - заявила адвокат потерпевшей стороны Марина Шарапова.

Из признательных показаний подсудимого следует, что он заранее все продумал: выяснил, в какое время начальник возвращается домой, подготовил оружие, сменную одежду, чтобы не узнали, за несколько кварталов отогнал машину и около часа поджидал майора.

Причина того, что я совершил преступление - майор Джаныкбаев сначала взял у меня в долг 1 миллион тенге. Затем сильно избил и издевался надо мной. Поэтому я и совершил это преступление, - объяснил подсудимый.

Да, над ним издевались. Все эти годы били. Он бы никогда первым не начал конфликт. Воспитывался он у бабушки с дедушкой, внимание ему было большое. На него никто и никогда не жаловался и со всеми он жил мирно. А вообще, я ему говорила смени место работы, но он отказался, ведь всегда хотел быть военным, - утверждает мама подсудимого.

В материалах дела две психолого-психиатрические экспертизы. В Алматы дана оценка, как состояние аффекта. А вот в независимом центре экспертизы Тараза вынесли заключение о полной вменяемости бывшего капитана, подчеркнув, что он имел чёткий план расправы.

У нас есть боязнь того, что человек виновный в совершении этого преступления может уйти от наказания по статье, которая ему совсем. Не по той статье он должен быть наказан. Конечно, это удар для нас всех. Простите..., - поделилась сестра погибшего Гульнара Жаксыбаева.

10 из 13 томов уголовного дела уже изучены судом.

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