Убийство Ержана Бабакумарова: стало известно, в какой суд поступило дело и кто будет его рассматривать

В Астане окончено расследование уголовного дела об убийстве бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова. В какой суд поступило дело и кто будет его рассматривать – в материале Zakon.kz.

В столичной прокуратуре сегодня, 12 января 2026 года, сообщили, что досудебное расследование проведено департаментом полиции по ч. 1 ст. 99 ("Убийство") УК РК.

"В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд", – проинформировали в надзорном органе Астаны в понедельник.

В свою очередь в столичном суде уточнили, что дело поступило в Специализированный межрайонный уголовный суд Астаны.

"Дело будет рассматривать председатель данного суда Кульбаева Айжан Адиловна (в мае 2024 года вынесла приговор экс-министру Куандыку Бишимбаеву. – Прим. ред.)", – добавили в суде Астаны.

В конце октября 2025 года в социальных сетях появилась информация, что в Астане после избиения умер бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. Ее подтвердили в столичном департаменте полиции. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешел в драку. В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование", – сообщили тогда в ДП Астаны.

Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года в пос. Карабулак в области Жетысу. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби (1991, преподаватель политической истории).

С 1995 по 2019 год занимал различные, в том числе руководящие должности в Центре политических исследований Института развития Казахстана, аппарате акима Алматы, Администрации президента РК, Министерстве культуры и информации, канцелярии премьер-министра РК, Службе центральных коммуникаций при президенте РК. Также был советником президента РК (04.2019-07.2019), заместителем акима Алматы (07.2019-02.2022) и директором РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК (02.2022-02.09.2022).

От должности директора СЦК Ержан Бабакумаров был освобожден 2 сентября 2022 года распоряжением президента РК.