Диего Марадона появится на новой купюре аргентинского песо

Легендарного футболиста Диего Марадону увековечат на национальной валюте Аргентины песо, передает zakon.kz.

В Сети появилось изображение новой купюры в 10 тыс. песо. Известно, что на ней будет изображен Диего Марадона, скончавшийся 25 ноября в возрасте 60 лет после операции на мозге. По информации СМИ, соответствующий законопроект уже находится в Сенате.

Ожидается, что выпуск новой купюры с Марадоной позволит привлечь в Аргентину иностранную валюту (люди во всем мире захотят обменять свои деньги на 10 тыс. аргентинских песо с Марадоной), что поможет побороть инфляцию.

