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Мейржана Туребаева отпустили домой

Мейржана Туребаева отпустили домой, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 11:46 Фото: Instagram/meirzhach_tv
Супруга осужденного блогера Дана Есеева рассказала, что Мейржан Туребаев приехал домой. На ее странице в Instagram опубликовано видео с детьми и мужем, сообщает Zakon.kz.

Публикация размещена 19 мая 2024 года.

Предпринимательница Есеева в подписи к видео уточнила, что у Туребаева "краткосрочный отпуск, положенный по закону (Ст. 113 выезды за пределы учреждения)".

"Дети на седьмом небе от счастья. Младшие с последней их встречи начали говорить и задают ему очень много вопросов. Старшие уже осознанные, молча сидят рядом, обнимают его, понимая, что скоро он опять уедет в Павлодар", – говорится в сообщении.

Далее она уточнила, что там (в Павлодаре) Туребаев днем работает в Республиканском государственном предприятии (РГП) "Енбек", а вечером возвращается в учреждение.

"И самое главное, мамы сердце стало спокойнее. Пусть ненадолго, но единственный сын рядом", – заключила она.

23 июня 2023 года Алмалинский районный суд вынес приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову. Всего по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital проходили 12 подсудимых. Вайнеры получили по пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Остальным фигурантам дали от восьми до 14 лет лишения свободы.

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В общей сложности финпирамида, в которой был задействован блогер, собрала более 2 млрд тенге от 160 вкладчиков.

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